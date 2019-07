Business News: Eni si aggiudica nuova licenza di esplorazione e produzione nell'offshore del Ghana

- Eni, in partnership con la multinazionale elvetico-olandese Vitol, si è aggiudicata i diritti per il blocco WB03, situato nelle acque medio profonde del prolifico bacino del Tano, nell'offshore del Ghana. Questo risultato, si legge in un comunicato dell’azienda di San Donato Milanese citato dalla stampa locale, permette ad Eni di consolidare ulteriormente la propria presenza nel paese. Eni (che avrà il 70 per cento del blocco) svolgerà il ruolo di operatore e la Joint Venture comprenderà, oltre a Vitol (30 per cento), la società di stato Gnpc (Ghana National Petroleum Corporation) e una società di diritto locale che sarà identificata durante la fase di finalizzazione del contratto. L'assegnazione del contratto sarà soggetta alla approvazione delle autorità di Accra. L'aggiudicazione è avvenuta nell'ambito della prima asta petrolifera internazionale svolta nel paese, nella quale sono stati offerti cinque blocchi in profondità d'acqua variabile tra 100 e 4.400 metri. (Res)