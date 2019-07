Business News: Sudafrica, a giugno in crescita fiducia nelle imprese

- La fiducia delle imprese in Sudafrica è aumentata dai 93 punti di indice di maggio ai 93,3 di giugno. Lo dice la Camera del commercio e dell'Industria sudafricana (Sacci) nel suo ultimo rapporto, diffuso dai media locali. Una notizia positiva in un quadro che ha visto di recente dei dati prudenti sulle prospettive di crescita nazionale: secondo l'Ufficio nazionale di Statistica (StatsSA), l'economia del Sudafrica si è in effetti contratta del 3,2 per cento nel primo trimestre dell'anno rispetto ai precedenti tre mesi, in quella che ha definito la peggiore prestazione economica del paese negli ultimi dieci anni. L'andamento negativo del primo trimestre è stato registrato soprattutto nell'industria manifatturiera e mineraria, con inoltre riduzioni pari al 13,2 per cento per le produzioni agricole, della silvicoltura e dell'industria ittica, mentre i maggiori contributi alla crescita nazionale sono stati nel periodo considerato quello delle bevande non alcoliche e dei servizi per l'alloggio. La Banca centrale sudafricana aveva previsto per quest'anno una crescita economica di circa l'1 per cento, una stima già contratta rispetto a quella - pari all'1,3 per cento - anticipata a febbraio dalla Banca mondiale. (Res)