Grecia: elezioni politiche, cittadini chiamati a scegliere oggi fra Tsipras e Mitsotakis

- La Grecia torna oggi al voto per la sesta volta in dieci anni, in quella che sarà la prima tornata elettorale dalle fine dei piani di aggiustamento fiscale. Un passaggio atteso per un paese il cui reddito annuo pro-capite è sceso dai 19.236 euro (prima della crisi) ai 15.530 euro dello scorso anno e che tuttora registra un tasso di povertà intorno al 20 per cento. Nonostante il governo guidato dal primo ministro Alexis Tsipras abbia condotto la Grecia fuori dall’era dei memorandum e ridotto il tasso di disoccupazione al 18 per cento (nel 2015 era al 27,5 per cento), sembra assicurata la vittoria del principale partito di opposizione, Nuova democrazia (Nd), e del suo leader Kyriakos Mitsotakis. Il vantaggio stimato dagli analisti tra i conservatori e la Coalizione della sinistra radicale (Syriza) di Tsipras è di dieci punti, in linea con il risultato delle europee, quando Nd è diventata primo partito con il 33,1 per centro delle preferenze. A pesare sul calo dei consensi di Syriza e del primo ministro, il non avere riportato il paese in una condizione di “normalità” economica soprattutto per i ceti medi che hanno perso potere di acquisto, oltre al tanto contestato, in patria, accordo di Prespa sul nome raggiunto nel giugno dello scorso anno con il governo macedone. (segue) (Gra)