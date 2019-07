Grecia: elezioni politiche, cittadini chiamati a scegliere oggi fra Tsipras e Mitsotakis (2)

- Il Parlamento greco è composto da 300 membri e vi accedono tutti quei partiti che superano la soglia di sbarramento del 3 per cento. Il sistema proporzionale greco prevede un premio di maggioranza di 50 seggi per il partito che raggiunge più consensi, mentre il resto viene distribuito su base proporzionale. Lo scenario politico in Grecia appare sempre più polarizzato tra le due principali forze in campo: Nuova democrazia, da una parte, e Syriza dall’altra. Per questo, sia Tsipras che Mitsotakis hanno fatto appello per una forte partecipazione tra l’elettorato di riferimento ed in generale per un “voto utile”, a favore dei loro stessi partiti ed evitare una certa tendenza alla frammentazione emersa alle ultime elezioni del 2015. Il leader di Nd punta ad un governo monocolore ma l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un accordo a urne chiuse i centristi del Movimento per il cambiamento (Kinal), dato negli ultimi sondaggi intorno al sette per cento. Da parte sua, il premier uscente ha cercato fino all’ultimo di recuperare il voto degli astenuti e dei disaffezionati alla politica, dopo anni di sacrifici sulle spalle dei cittadini greci, cercando anche di sfruttare la libera uscita di alcuni gruppi dirigenti dal Movimento socialista panellenico (Pasok), inglobandoli in Syriza. (segue) (Gra)