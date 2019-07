Grecia: elezioni politiche, cittadini chiamati a scegliere oggi fra Tsipras e Mitsotakis (3)

- Il primo ministro in carica non si è mai dichiarato sconfitto in campagna elettorale, dicendosi anzi sicuro che ci saranno “sorprese” al completamento delle operazioni di scrutinio. Una rimonta possibile secondo quanto dichiarato anche da esponenti di spicco del partito di governo, meno forse tra i militanti di Syriza e recependo un certo clima che si respira in Grecia. Durante un comizio a Salonicco, Tsipras ha parlato di un possibile “ribaltamento” del voto previsto a favore di Mitsotakis, sottolineando che la vittoria elettorale del suo partito è auspicata dalle fasce più giovani del paese, tra i pensionati, proprietari di piccole e medie imprese, intellettuali e cittadini non privilegiati. Tsipras non ha mancato di attaccare il suo principale contendente che rappresenterebbe quella vecchia classe politica di coloro “che hanno guidato il paese verso la sua bancarotta economica, politica ed etica". Il primo ministro ha sì riconosciuto come necessario, seppur doloroso, l’accordo per il programma di salvataggio con Ue, Banca centrale europea (Bce) e Fondo monetario internazionale, ma ha anche rivendicato alcune misure, come l’aumento del salario minimo, la reintroduzione della tredicesima sulle pensioni e i tagli all’Iva. (segue) (Gra)