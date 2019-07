Grecia: elezioni politiche, cittadini chiamati a scegliere oggi fra Tsipras e Mitsotakis (4)

- Kyriakos Mitsotakis, ex banchiere di 51 anni, è considerato un figlio d’arte, dato che il padre Konstantinos è stato primo ministro del paese dal 1990 al 1993 e ha fondato Nuova democrazia nel 1974. L’attuale capo dell’opposizione è riuscito a riportare in auge lo storico partito conservatore cavalcando un certo malcontento crescente nel paese a partire dal referendum sul terzo di programma salvataggio, bocciato dai greci ma accettato alla fine dal governo di Tsipras, sino all’accordo di Prespa che ha posto fine a 27 anni di disputa sul nome tra la Grecia e quella che adesso è la Macedonia del Nord. Mitsotakis ha promesso in campagna elettorale tagli alle tasse ed incentivi per incoraggiare investimenti nel paese, annunciando più posti di lavoro e privatizzazioni cercando di realizzare un vero e proprio “shock fiscale”. Il leader di Nd si propone come figura più moderata e responsabile, rispetto a quello che ha più volte definito come un primo ministro “populista”, anche agli occhi dell’Unione europea, con cui Mitsotakis intende negoziare una maggiore flessibilità, rispetto a quanto portato a casa dall’attuale inquilino di Villa Maximos. (segue) (Gra)