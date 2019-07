Grecia: elezioni politiche, cittadini chiamati a scegliere oggi fra Tsipras e Mitsotakis (5)

- Mitsotakis ha inoltre ribadito l’intenzione di andare a nuove elezioni in caso il suo partito non riesca ad ottenere la maggioranza dei seggi al prossimo Parlamento, anche se alla fine appare più probabile un accordo successivo in Parlamento per un governo di coalizione con Kinal. Il leader di Nuova democrazia, che è stato uno dei partiti considerati responsabili dell’arrivo della Troika, non ha voluto confrontarsi in campagna elettorale con il suo avversario Tsipras in un dibattito televisivo, adducendo come motivazione la mancata volontà del premier di discutere anche con i candidati dei partiti minori. I due leader si sono sfidati negli ultimi tempi tra botta e risposta accesi sia in Parlamento che in occasioni pubbliche. Da domenica sera sarà più chiaro se i cittadini greci vorranno dare una seconda occasione a Tsipras, che si candida ormai in patria a rappresentare non più solo certe istanze di estrema sinistra ma di una galassia progressista più ampia, oppure ridare le chiavi ad un partito che ha rappresentato gli interessi delle imprese elleniche e di ambienti conservatori ma che si propone come forza che può garantire maggiore stabilità e benessere per il popolo greco. (Gra)