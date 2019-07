Ucraina: Zelensky nomina nuovo governatore regione Lviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato Markiyan Malsky come nuovo governatore della regione di Lviv. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Unian”, secondo cui Zelensky ha ricordato come i residenti dell’area potessero procedere alla selezione di un nuovo capo dell’amministrazione regionale tramite una procedura lanciata sui social network, scegliendo fra tre candidati. Malsky si è detto sorpreso per la nomina: “Dovremo lavorare per rendere l’Ucraina un paese forte e potente”, ha affermato, ricordando anche la necessità di lavorare per migliorare i servizi sanitari, educativi, nella ricerca e nella gestione delle infrastrutture stradali. “La regione ha tutte le possibilità per implementare i migliori elementi dall’esperienza europea di gestione, e puntiamo a divenire una piattaforma di lancio per numerosi progetti”, ha aggiunto Malsky. (Res)