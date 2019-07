Business news: Filippine, presidente Duterte approva piano d'azione di 489 milioni per salvaguardare l'isola di Boracay

- Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha approvato un piano d'azione di 25 miliardi di peso (circa 489 milioni di dollari) per mantenere la famosa località turistica Boracay pulita e sicura dopo i sei mesi di chiusura dell'anno scorso. Lo ha reso noto il portavoce del presidente Salvador Panelo. Panelo ha confermato che Duterte ha approvato il Piano d'Azione a medio termine per Boracay. Duterte aveva definito pubblicamente Boracay un "pozzo nero" e aveva ordinato l'immediata chiusura della località al pubblico l'anno scorso dopo aver visto fotografie e video del cattivo sistema fognario e delle acque cosparse di alghe dell'isola. La popolare isola di Boracay, famosa per la sua sabbia bianca, la sua acqua cristallina e poco profonda ed i tramonti spettacolari, ha riaperto al pubblico a ottobre dell'anno scorso. Boracay sta diventando una delle destinazioni balneari preferite dai turisti stranieri nelle Filippine. (Fim)