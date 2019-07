Business news: Vietnam-Usa, boom esportazioni attira i sospetti di Washington

- Il Vietnam è stato il primo beneficiario delle misure protezionistiche adottate dagli Stati Uniti verso altri paesi asiatici, ma il boom delle esportazioni vietnamita negli Usa sta ora attirando l’attenzione di Washington. I dati ufficiali pubblicati dalle autorità statunitensi attestano che nei primi cinque mesi del 2019 le importazioni Usa dal Vietnam hanno superato i 25 miliardi di dollari, in aumento del 36 per cento su base annua. Dall’inizio del 2019 il Vietnam si è posizionato all’ottavo posto tra i principali paesi esportatori sul mercato Usa, guadagnando quattro posizioni rispetto al 2018 e superando, tra gli altri paesi, anche l’India. Gran parte dell’aumento delle esportazioni può essere attribuito alla pratica di numerose aziende attive in Asia di indirizzare i loro beni negli Usa attraverso il Vietnam, per eludere le sanzioni statunitensi; in parte, l’aumento dell’export è anche dovuto al progressivo trasferimento di aziende sul suolo vietnamita. Le autorità statunitensi stanno monitorando entrambi i fenomeni. (Fim)