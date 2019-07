Business news: India, produzione nazionale vale oltre sette miliardi di euro

- Diverse iniziative sono state prese dal governo dell'India per assicurare che il paese diventi autosufficiente nella produzione dell'apparato di difesa. Lo ha reso noto il sottosegretario Shripad Naik rispondendo per iscritto a un'interrogazione parlamentare. Il sottosegretario ha dichiarato che la produzione nel campo della difesa dipende da 41 aziende di artiglieria e da nove imprese pubbliche, che hanno contribuito nel 2018-19 a una produzione del valore di oltre 580 miliardi di rupie (più di sette miliardi di euro). Il governo, che sostiene queste imprese, ha rilasciato 439 licenze per 264 aziende fino a marzo. Le licenze sono fornite per la manifattura di carri armati e altri veicoli da combattimento corazzati, aerei da difesa, unità e componenti spaziali, navi da guerra, armi, munizioni e altri equipaggiamenti di difesa. Per molte altre componenti difensive, non è necessaria nessuna licenza. (Inn)