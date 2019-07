Business news: Cina-Laos, promossa cooperazione e assistenza tecnica nella costruzione di strade e ponti

- La Cina e il Laos promuoveranno la cooperazione e l'assistenza tecnica nella costruzione di strade e ponti per facilitare l'attuazione più rapida e sicura di progetti di alta qualità. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che spiega che rappresentanti e funzionari del Laos e delle società di costruzione cinesi si sono riuniti nella capitale del Laos, Vientiane, per scambiare esperienze e ottenere feedback sugli sviluppi nelle nuove tecniche di costruzione, tecnologia e materiali. L'incontro è stato organizzato dal ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti del Laos in collaborazione con Guangxi Liugong Machinery Co. e Vk Group. (Cip)