Business news: Nepal, 135 amministrazioni locali su 753 non hanno presentato il bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la scadenza del 25 giugno fissata dal governo federale, 135 amministrazioni locali del Nepal non hanno ancora presentato il bilancio per l’anno fiscale 2019-20, che inizierà a metà luglio; 618 amministrazioni, invece, hanno adempiuto all’obbligo nei tempi stabiliti da una circolare del ministero per gli Affari federali e l’amministrazione generale. Il sottosegretario Jaya Narayan Acharya ha spiegato che i principali motivi dei ritardi sono i conflitti interni sull’allocazione delle risorse e la mancanza di personale qualificato; inoltre, ha precisato che la maggior parte degli enti inadempienti sono le municipalità rurali e che lo Stato col numero più elevato di inadempienze è il Pradesh 2. La mancata presentazione del bilancio entro il 10 luglio comporterà l’impossibilità di utilizzare le risorse allocate, salvo in casi di emergenza; nove amministrazioni hanno già comunicato che non riusciranno a rispettare neanche il termine del 10 luglio. (Inn)