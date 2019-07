Business news: Cina, nata alleanza di aziende IT nell'ambito dell'Internet industriale a Shenzhen

- Le autorità della città meridionale cinese di Shenzhen hanno riunito le principali aziende IT della Cina per formare un'alleanza nell'ambito dell'Internet industriale. Lo riporta il quotidiano "China news" che spiega che, supportata dall'Ufficio dell'Industria e dell'Informazione tecnologica della città, la nuova alleanza comprende aziende quali Huawei, China Unicom, Foxconn, Sangfor Technologies e Tencent. Secondo quanto riferito, l'alleanza si posiziona come un'organizzazione trasversale, aperta e senza fini di lucro. Mira a promuovere scambi e una cooperazione approfondita per sviluppare congiuntamente tecnologie, standard e ricerche nell'ambito dell'Internet industriale. (Cip)