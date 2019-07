Business news: Samsung Electronics, crollo utili nel secondo trimestre

- Samsung Electronics Co ha comunicato che i suoi utili si sono più che dimezzati nel secondo trimestre 2019, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a causa del grave indebolimento del mercato globale dei chip di memoria. L’utile operativo del colosso dell’elettronica sudcoreano è ammontato a 6.500 miliardi di won (5,6 miliardi di dollari) nel periodo aprile-giugno 2019, un calo del 56,3 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2018, stando alla guidance pubblicata dall’azienda. L’azienda stima che nel medesimo periodo le vendite complessive siano calate del 4,2 per cento su base annua, a 56mila miliardi di won. (Git)