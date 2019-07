Business news: Arabia Saudita annuncia emissione obbligazionaria per 3 miliardi di euro

- Il ministero delle Finanze saudita ha fissato il prezzo della sua prima emissione di obbligazione denominate in euro. Secondo quanto riferito dal ministero in un comunicato stampa l’importo totale dell’emissione sarà pari a 3 miliardi di euro e sarà suddivisa in due tranche: una da 1 miliardo di euro con scadenza a otto anni e un’altra da 2 miliardi con scadenza a 20 anni. Per contrastare gli effetti del crollo dei prezzi del petrolio, negli ultimi anni l’Arabia Saudita è divenuta un regolare emittente di obbligazioni avvenute in diverse tranche con denominazione in rial e dollari. La decisione di emettere obbligazioni euro conferma il tentativo di Riad di aumentare le proprie fonti di finanziamento, rafforzando i rapporti commerciali tra il regno e i paesi europei. L’emissione di obbligazioni in euro, una volta confermata, sarà la seconda vendita di debito pubblico saudita sui mercati internazionali del 2019. A gennaio il regno ha emesso obbligazioni per 7,5 miliardi di dollari in obbligazioni con una domanda che ha raggiunto i 27,5 miliardi. (Res)