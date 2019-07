Business news: Marocco, prosegue lo sviluppo del porto di Tanger Med

- Con l'inaugurazione del terzo e quarto terminal container, il porto Tanger Med rivendica una nuova dimensione e rivendica di essere il primo porto africano per container e il primo porto del Mediterraneo. Lo afferma il quotidiano economico marocchino “Les Echos”. "Nove anni di lavoro, 4.600 metri di dighe, 2.800 metri di moli, 1,3 miliardi di euro di investimenti pubblici più 120 milioni di impegni privati, una capacità di 6 milioni di Teu che vengono aggiunti ai 3,4 milioni di Evp di Tanger Med 1. Le cifre danno solo una debole idea del sito faraonico che sarà Tanger Med 2, la terza fase dello sviluppo del porto commerciale della città marocchina, aperta sull'Oceano Atlantico, a ovest, e sul Mar Mediterraneo a nord", scrive il giornale in un articolo. Tangeri Med, che ora è il "più grande porto oer container africano", prima di Port Said, sul Canale di Suez in Egitto, e Durban, in Sudafrica, dovrebbe arrivare ad essere tra i primi venti porti su scala internazionale. (Res)