Business News: governo Etiopia, economia crescerà del 9,2 per cento nell'anno fiscale in corso

- L'economia dell'Etiopia crescerà del 9,2 per cento nell'anno fiscale in corso (2018-2019), in progressione rispetto al tasso del 7,7 per cento registrato nel precedente anno fiscale 2017-2018 e dell'8,8 per cento dei due anni fiscali prima. Lo ha dichiarato il primo ministro Abiy Ahmed parlando in parlamento. Nella sua relazione, riferisce l'emittente etiope "Fana", il premier ha anche toccato le misure adottate nel corso dell'ultimo anno per ampliare il dibattito politico, garantire lo stato di diritto e riabilitare nella comunità gli sfollati. A questo proposito Abiy ha affermato che il governo è riuscito a restituire oltre 2,1 milioni di persone alle loro aree di origine dai 2,3 milioni di sfollati in tutto il paese a causa dei conflitti e dell'impatto dei cambiamenti climatici. Come parte degli sforzi compiuti per garantire lo stato di diritto, il primo ministro ha dichiarato inoltre che sono stati arrestati 996 individui sospettati di terrorismo, riciclaggio di denaro, incitamento alla violenza, sabotaggio economico e traffico di esseri umani. (Res)