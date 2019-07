Business News: Etiopia, creati 1,4 milioni di posti di lavoro nel 2018

- Il governo dell'Etiopia ha creato posti di lavoro per 1,4 milioni di persone nel 2018, benché oltre 11 milioni di etiopi siano ad oggi disoccupati ed il loro numero aumenti di 2 milioni di persone ogni anno. E' questo il quadro che il primo ministro Abiy Ahmed ha fatto delle politiche e misure messe in campo dal suo governo per combattere la disoccupazione nel paese, e delle sfide su cui sarà a suo parere necessario focalizzarsi. In un intervento tenuto in parlamento, il premier ha sottolineato che la privatizzazione di compagnie statali rientra nelle strategie avviate dalle autorità per rilanciare l'economia ed attrarre investimenti esteri: fra i primi ambiti interessati da questo intervento ci sono i progetti del settore delle telecomunicazioni, energetico, ferroviario, della logistica, dello sviluppo industriale o ancora delle compagnie aeree. Secondo i dati riferiti dal premier, gli investimenti esteri diretti (Ied), i prestiti e le rimesse nel paese sono aumentati del 20 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno fiscale. (Res)