Business News: Enel Green Power avvia costruzione nuovo parco eolico in Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power Rsa (Egp Rsa), ha avviato la costruzione del parco eolico Garob da 140 Megawatt (Mw) vicino alla città di Copperton, che fa parte della municipalità locale di Siyathemba, nella provincia sudafricana del Capo settentrionale. Garob, si legge in un comunicato di Enel rilanciato dalla stampa locale, è il quinto parco eolico del Gruppo nel paese e richiederà un investimento di oltre 200 milioni di euro. “Con l’avvio della costruzione di Garob abbiamo raggiunto un altro importante traguardo in Sudafrica, a poche settimane dalla partenza dei lavori per il parco eolico di Oyster Bay”, ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power. “Oltre a dare impulso alla crescita delle rinnovabili in Sudafrica, le nostre attività per la sostenibilità si concentrano sull’educazione scientifica e sul significativo contributo che questa offre alla creazione delle competenze necessarie per i professionisti del settore energetico, al fine di sostenere il know-how locale. In prospettiva, continueremo a lavorare sui progetti che ci siamo aggiudicati in Sudafrica e a lanciare iniziative di condivisione del valore per le comunità locali, sempre alla ricerca di ulteriori opportunità di crescita sostenibile nel settore delle rinnovabili del paese”. (Com)