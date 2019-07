Business News: Africa, siglato piano d’azione per l’attuazione della strategia industriale Comesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 21 i governi africani che hanno firmato un piano d’azione per l’avvio della Strategia industriale 2017-2026 del Mercato comune dell'Africa orientale e meridionale (Comesa). Lo si apprende da un comunicato diramato oggi, 4 luglio, dal ministero dell’Industria dell’Egitto. Il documento è stato siglato al termine di una due giorni di riunioni in Kenya cui hanno partecipato i rappresentanti dei 19 Stati membri dell’organizzazione. La strategia ha l’obiettivo di aumentare il valore aggiunto della produzione e delle esportazioni nell’area al 29 per cento (dall’attuale 9 per cento) del Prodotto interno lordo entro il 2026 e di incrementare, nello stesso periodo di tempo, il contributo del settore industriale al Pil fino al 20 per cento. (Cae)