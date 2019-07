Business News: Sudafrica, Banca centrale prevede cessione 50 per cento proprietà ad African Bank

- La Banca centrale del Sudafrica (Sarb) prevede di vendere la metà della sua quota di proprietà alla controllata African Bank entro un anno o due. Lo ha dichiarato ai media locali il vicegovernatore della Sarb, Kuben Naidoo, precisando che è intenzione dei dirigenti "garantire che la banca sia solida e stabile prima di uscire". Naidoo ha spiegato che i vertici non intendono continuare a detenere la loro quota di proprietà "ancora per molto" e che è quindi "probabile che il prossimo anno o il successivo" cercheranno di "cedere la loro partecipazione". African Bank è stata posta sotto il controllo della Sarb dopo aver rischiato il fallimento nel 2014 a causa del peso dei crediti inesigibili. A quel punto è stata scorporata dalla African Bank Investments Ltd (Abil), cui era legata, e messa sotto tutela Sarb. Naidoo ha aggiunto che la vendita delle azioni dipenderà dalle condizioni di mercato e stimato che, secondo gli obiettivi prefissati dai vertici, entro il 2021 l'African Bank dovrebbe ridurre l'esposizione al credito non garantito e accumulare depositi al dettaglio. (Res)