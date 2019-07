Business News: Costa d'Avorio, economia crescerà del 7,5 per cento nel 2019

- L'economia della Costa d'Avorio crescerà quest’anno del 7,5 per cento, in linea con il 7,4 per cento registrato lo scorso anno. È la stima che ha diffuso il Fondo monetario internazionale (Fmi), per il quale la crescita ivoriana a medio termine rimarrà forte. L’istituto multilaterale prevede inoltre che nel 2019 il disavanzo di bilancio raggiungerà la norma regionale del 3 per cento, in una revisione che annuncia l'esborso immediato di 133,9 milioni di dollari nell'ambito di un programma di prestito concordato nel 2016. La scorsa settimana la Banca mondiale ha approvato un finanziamento di 150 milioni di dollari da destinare ai progetti sanitari e di accesso all’acqua. L’apporto, fornito nel quadro della seconda fase del progetto Urban Water Supply and Sanitation Project (Premu), intende aumentare la fornitura di acqua potabile sul territorio ivoriano, oltre che la realizzazione di strutture per l'igiene e la modernizzazione di quelle esistenti in numerose scuole del paese. (Res)