Roma: Raggi, con installazione "Ai nati oggi" lampioni pulseranno a piazza Popolo ogni volta che nascerà un bimbo al Gemelli

- " 'Ai Nati Oggi'. È questo il nome dell’installazione di Alberto Garutti che abbiamo inaugurato in piazza del Popolo. L’idea alla base del progetto è quella di stabilire una connessione tra uno degli spazi più importanti della città con uno degli eventi più significativi per una famiglia e per una comunità: la nascita di un bambino. Ogni volta che i lampioni pulseranno a piazza del Popolo si saprà che, in quel momento, una nuova vita sta vedendo la luce nel reparto maternità del policlinico Gemelli a Roma". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Cittadini e turisti, in quell’istante, prenderanno parte a un momento di festa. A piazza del Popolo - scrive ancora Raggi - transitano migliaia di persone ogni giorno ed è bello condividere con tutti un messaggio di speranza. Roma si arricchisce di un’idea artistica preziosa e poetica. Voglio ringraziare l’autore, Alberto Garutti, e tutti coloro che hanno reso possibile l’opera e collaborato alla sua realizzazione insieme a Roma Capitale: la fondazione policlinico Gemelli, il museo Maxxi, i curatori del progetto Hou Hanru e Monia Trombetta. Ringrazio inoltre Acea e Areti per il supporto offerto alla realizzazione dell’installazione. Grazie a quest'opera tutti potranno condividere, accogliere e celebrare uno dei momenti più belli e attesi in una delle piazze più amate e frequentate da turisti e romani", conclude. (Rer)