Business news: Cina, emanato piano d'azione per sviluppo tecnologia di accumulo di energia nei prossimi due anni

- La Commissiona nazionale per lo sviluppo e la riforma della Cina ha emesso un piano d'azione per potenziare lo sviluppo della tecnologia di accumulo di energia nei prossimi due anni. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" la quale spiega che il piano d'azione mira a promuovere lo sviluppo sano della tecnologia e dell'industria di stoccaggio dell'energia in Cina, a sostenere la costruzione di un sistema energetico pulito, a basse emissioni di anidride carbonica, sicuro ed efficiente. Il piano d'azione, dal titolo "Linee guida per promuovere lo sviluppo della tecnologia e dell'industria di stoccaggio dell'energia" per il 2019 e il 2020, comprende sei parti principali, tra cui il rafforzamento della ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate di stoccaggio dell'energia e il miglioramento della produzione intelligente. Il piano prevede inoltre di stabilire un sistema in linea con gli standard internazionali e copre l'intero ciclo di vita dei sistemi e delle apparecchiature di stoccaggio dell'energia. (Cip)