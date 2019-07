Business news: Cina-Bangladesh, premier bengalese Hasina invita imprenditori cinesi a investire

- La premier del Bangladesh, Sheikh Hasina, in visita ufficiale a Pechino, ha partecipato a una tavola rotonda con una rappresentanza di imprenditori cinesi ospitata dal Consiglio della Cina per la promozione del commercio internazionale (Ccpit), presieduto da Gao Yan. La leader bengalese ha esortato le imprese a esplorare le opportunità disponibili, dato che il suo paese “sta facendo passi avanti in varie direzioni della crescita e dello sviluppo economico”. Tra le aree di interesse l’ospite ha indicato l’industria manifatturiera, in particolare tessile, della pelletteria e della trasformazione alimentare; inoltre, ha sottolineato che la Cina è già il primo partner commerciale del Bangladesh, con un interscambio di 12,4 miliardi di dollari nell’anno finanziario 2017-18, costituito prevalentemente da importazioni dalla Cina. (Cip)