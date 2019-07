Business news: Giappone, consumi famiglie accelerano a maggio

- La spesa delle famiglie giapponesi ha esibito nel mese di maggio l’aumento più marcato da quattro anni a questa parte, trainata dalle celebrazioni per la successione sul trono imperiale del paese. I dati pubblicati dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni rilevano un aumento della spesa reale da parte delle famiglie del 4 per cento su base annua a maggio: la spesa media pro-capite dei nuclei familiari di almeno due persone si è attestata a 300.901 yen (circa 2.790 dollari), segnando l’aumento più marcato da maggio 2015. Il ministero ha aggiornato la propria valutazione per la prima volta da gennaio, affermando che la spesa delle famiglie è in ripresa. Alla spesa hanno anche contribuito le temperature insolitamente alte del mese di maggio, che hanno dato un impulso all’acquisto di bevande, gelati, capi di abbigliamento estivi e condizionatori d’aria. (Git)