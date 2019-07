Business news: Egitto, esportazioni verso l’Ue in crescita del 17 per cento nel 2018

- Le esportazioni dell’Egitto verso i paesi dell’Unione europea sono cresciute del 17 per cento nel 2018. Lo si apprende dai dati dell’agenzia di statistica nazionale Capmas. L’export egiziano verso l’Ue è salito a 9 miliardi di dollari nel 2018 rispetto ai 7,7 miliardi dell’anno precedente. In aumento anche le importazioni, cresciute dell’8,5 per cento da 20,1 miliardi a 21,8 miliardi di dollari. L’Egitto ha registrato esportazioni in crescita anche verso i paesi dell'Accordo nordamericano per il libero scambio (Nafta), salite dagli 1,5 miliardi di dollari del 2017 agli 1,8 miliardi di dollari dello scorso anno. (Cae)