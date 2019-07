Business news: stampa cinese, settore infrastrutture entrato in un periodo di accelerazione nel 2019

- Il settore delle infrastrutture in Cina è entrato in un periodo di accelerazione generale quest'anno, secondo quanto riferito da "Securities Daily". Secondo quand riportato dal quotidiano, il principale pianificatore economico cinese, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), ha approvato più di 30 progetti infrastrutturali quest'anno, con un investimento totale di oltre 850 miliardi di yuan (123,91 miliardi di dollari) in settori come ferrovia urbana, aeroporto espansione e miniere di carbone, secondo i dati forniti dal giornale. Ma Qiang, vicedirettore del Dipartimento delle industrie di base della Ndrc, è stato citato dal quotidiano che dice che ci sono ancora debolezze nelle infrastrutture di trasporto della Cina, e quindi c'è molto spazio per lo sviluppo, che è l'area chiave per promuovere investimenti efficaci. (Cip)