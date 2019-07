Business news: Vietnam, crescita Da Nang rallenta nel primo semestre

- Il prodotto interno lordo della città di Da Nang, nel centro del Vietnam, è cresciuto del 6,21 per cento nel primo semestre, rallentando rispetto al 7,24 per cento dello stesso periodo dell’anno scorso. Il turismo si è confermato il settore trainante: sono stati accolti 4,3 milioni di visitatori nei primi sei mesi del 2019, con un aumento del 15,1 per cento su base annua. Il comparto ha generato 15 mila miliardi di dong (644,3 milioni di dollari), pari al 54,7 per cento della previsione annuale. La produzione industriale è aumentata del quattro per cento mentre gli investimenti sociali del 2,1 per cento, entrambi nettamente al di sotto delle aspettative, rispettivamente del 7,2 e del 6,3 per cento. L’amministrazione locale ha attribuito il rallentamento alle difficoltà di alcune grandi aziende e al calo della produzione di alcuni settori, come quello edile. (Fim)