Business news: Cina, scambi di servizi sono aumentati del 3,5 per cento nel periodo gennaio-maggio

- Il traffico di servizi in Cina è aumentato del 3,5 per cento su base annua a 2.190 miliardi di yuan (circa 318,8 miliardi di dollari) nei primi cinque mesi dell'anno, stando ai dati diffusi dal ministero del Commercio cinese. Le esportazioni di servizi sono aumentate del 10,3 per cento toccando 777 miliardi di yuan (113 miliardi di dollari) durante il periodo, mentre e importazioni sono aumentate dello 0,1 per cento a 1.410 miliardi di yuan (205 miliardi di dollari), portando a un disavanzo di 635,2 miliardi di yuan (oltre 92 miliardi di dollari) nel commercio di servizi, in calo del 10,1 per cento rispetto all'anno precedente, secondo ai dati dal ministero. Solo a maggio, le esportazioni di servizi sono aumentate dell'11 per cento rispetto a un anno prima, più rapidamente della crescita registrata nei primi quattro mesi. (Cip)