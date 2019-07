Business news: ministro saudita, al lavoro per quotare Aramco tra il 2020 e il 2021

- L'Arabia Saudita sta lavorando per quotare la compagnia energetica saudita Aramco tra il 2020 e il 2021 in attesa che venga completata l’acquisizione della Saudi Basic Industries. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia saudita, Khalid al Falih, parlando in una conferenza stampa a margine della riunione ministeriale dell’Opec a Vienna. "Il processo per l’offerta pubblica iniziale (Ipo) non è mai stato completamente sospeso", ha dichiarato Al Falih. "Siamo sempre stati chiari sul lancio dell’Ipo tra il 2020 e il 2021”, ha aggiunto il ministro. (Res)