Business news: Cina-Africa, conclusi accordi commerciali per 20,8 miliardi di dollari

- Le autorità dei paesi africani presenti all'Expo economica e commerciale Cina-Africa, tenuta nella città cinese di Changsa, hanno concluso con il governo cinese accordi per 20,8 miliardi di dollari. Lo riferisce l'agenzia "Ecofin", precisando che gli accordi riguardano numerosi settori, fra i quali il commercio, l'agricoltura ed il turismo. Nella tre giorni che ha riunito funzionari e commercianti cinesi ed africani, le parti hanno concluso un totale di 84 accordi. Secondo le cifre del ministero del commercio di Pechino, circa 3.700 compagnie cinesi sono presenti in Africa, e il volume degli scambi commerciali fra le parti è aumentato del 20 per cento nel 2018 rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 204,2 miliardi di dollari. (Res)