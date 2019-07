Migranti: Lollobrigida (Fd'I), Fratoianni e Palazzotto su navi Ong per quarto d'ora celebrità

- Per il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, "pur di avere il loro quarto d’ora di celebrità gli onorevoli Palazzotto e Fratoianni, degni compari sempre in favore di telecamera, continuano a imbucarsi a bordo delle navi delle Ong che girano per il Mediterraneo in cerca di immigrati clandestini da portare in Italia. Ma questi personaggi - continua Lollobrigida - lo sanno di essere parlamentari della Repubblica italiana, lautamente stipendiati per fare gli interessi dell’Italia e dei cittadini italiani? Smettano di insultare in modo pretestuoso e maldestro Giorgia Meloni, scendano dalle navi che stanno favorendo l’immigrazione clandestina nella nostra nazione facendo il gioco degli scafisti, e comincino a lavorare per l’Italia, e non contro l’Italia aiutando le Ong a violare le leggi dello Stato e disonorando l’Istituzione della Repubblica della quale sono rappresentanti", conclude Lollobrigida. (Com)