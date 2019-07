Business news: Cina-Usa, ministero Commercio, revocare tutte le tariffe per giungere a un accordo

- Tutte le tariffe imposte dagli Stati Uniti alle merci cinesi a partire dallo scorso anno dovrebbero essere revocate, se i due paesi vorranno giungere a un accordo che consenta di superare le ostilità commerciali in atto. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero del Commercio cinese, Gao Feng, nel corso di una conferenza stampa a Pechino. "Attualmente, i gruppi negoziatori di Cina e Stati Uniti stanno continuando a comunicare", ha detto il portavoce. "La posizione coerente della Cina è che le frizioni economiche e commerciali sino-statunitensi dovrebbero alla fine essere risolte attraverso il dialogo e la consultazione su un piano di parità", ha detto Gao. "La Cina apprezza il fatto che gli Stati Uniti non impongano nuove tariffe ai prodotti cinesi per evitare un'ulteriore escalation delle frizioni economiche e commerciali", ha aggiunto il funzionario. Nel commentare la volontà degli Usa di far pendere il futuro accordo a vantaggio degli Stati Uniti, in considerazione dello squilibrio della bilancia commerciale tra i due paesi, Gao ha affermato che l'essenza della cooperazione economica e commerciale è un vantaggio reciproco e una cooperazione vantaggiosa per tutti. (Cip)