Business news: Malaysia Airlines, cofondatore AirAsia rassicura su tagli personale

- Datuk Pahamin Ab Rajab, cofondatore del gruppo AirAsia, interessato con altri partner all’acquisizione della compagnia aerea Malaysia Airlines, ha assicurato che nel caso il suo piano di rilancio dell’azienda incontrasse il favore del governo malese, non verrebbe effettuato presso la compagnia alcun taglio di personale. AirAsia ha avanzato l’offerta di acquisizione di Malaysia Airlines tramite Najah Air, ha già certificato la disponibilità dei fondi per l’acquisizione, ed è attualmente impegnata in tre mesi di due diligence, prima di poter svelare nel dettaglio il piano di rilancio della compagnia di bandiera malese. (Fim)