Serbia: premier Brnabic, scandalosa assenza reazioni internazionali ad accordo tra Pristina e Tirana (2)

- Secondo Brnabic, "la situazione si sta complicando e diventa di giorno in giorno più complessa". Parlando del ruolo degli Stati Uniti nel dialogo, Brnabic ha detto che "si tratta di una presenza su cui insistono gli stessi Stati Uniti e Pristina e per noi tale presenza è accettabile a patto di vedere coinvolti anche altri paesi membri del Consiglio di sicurezza che non hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo". Il primo ministro serbo ha ribadito che "il nostro riferimento è l'Unione europea, la questione è inerente alla sicurezza in Europa e il dialogo deve svolgersi nel contesto europeo". (segue) (Seb)