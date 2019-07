Algeria: opposizione accoglie proposta Bensalah ma fissa condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione algerina accoglie la proposta del presidente della Repubblica pro-tempore, Abdelkader Bensalah, per un dialogo volto a porre fine alla crisi politica, ponendo tuttavia una serie di condizioni. Questo quanto emerso dalla conferenza nazionale delle “forze del cambiamento” che ha avuto luogo oggi ad Algeri. Nel comunicato finale, i partiti di opposizione esprimono “sostegno incondizionato al movimento popolare” e accettano l’istituzione di una piattaforma di dialogo con gli attuali governanti diretta da personalità indipendenti, ovvero la proposta formulata in settimana dal capo dello Stato. I partecipanti alla conferenza esigono però la partecipazione di “tutti i partiti e le personalità politiche”, comprese quelle che si erano opposte sia al quarto che al quinto mandato dell’ex presidente Abdelaziz Bouteflika. Luce verde anche all’istituzione di una nuova autorità incaricata dell’organizzazione delle elezioni presidenziali, a patto tuttavia che ne vengano escluse tutte le persone implicate in passato in frodi elettorali, “compresi gli attuali dirigenti”. (segue) (Ala)