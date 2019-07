Algeria: opposizione accoglie proposta Bensalah ma fissa condizioni (3)

- Non vi parteciperanno, invece, "lo Stato in tutte le sue componenti, compresa l'istituzione militare", chiamate a osservare "la più rigida neutralità in tutto lo svolgimento del processo". Lo stesso Stato, ha precisato Bensalah, "metterà a disposizione tutti i mezzi materiali e logistici necessari alla riuscita dell'operazione", sul cui funzionamento non dovrà intervenire. Allo stesso modo, il presidente ad interim ha assicurato che "i partecipanti al dialogo avranno la libertà di discutere le condizioni da soddisfare per garantire la credibilità delle prossime elezioni presidenziali e di affrontare tutti gli aspetti legislativi, regolamentari e organizzativi" delle consultazioni, incluso il calendario elettorale e la supervisione del voto. (segue) (Ala)