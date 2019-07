Migranti: Zingaretti, ricomincia show Salvini, Italia senza politiche immigrazione

- "Ricomincia lo show di Matteo Salvini. Mentre continuano ad arrivare barchini che ogni giorno sbarcano decine di migranti sulle coste italiane. Si facciano scendere i naufraghi della Nave Alex, dove sarebbe in corso un'emergenza igienico-sanitaria, e poi si collabori con l'Europa per lo loro redistribuzione". Così in una nota il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti. "Finisca questo surreale e macabro gioco sulla pelle di esseri umani. La verità è che l'Italia non ha politiche di governo sul tema immigrazione e ogni volta ci troviamo di fronte a situazioni drammatiche o surreali usate a scopi propagandistici. Invece di disertare i vertici europei ci si muova per cambiare le cose", conclude.(Rer)