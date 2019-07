Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, domenica 7 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: contesto stabile sul Nordovest, sotto correnti nord-occidentali anticicloniche. Bel tempo e clima caldo in Valpadana, dove le temperature si porteranno sui 34°C. Temperature ben sopra la media anche sulle Alpi, mentre in Liguria avremo l'insistenza di nubi marittime con alternanza di momenti più soleggiati; qui clima ben più fresco ed umido, con brezza di mare. Non escluso nel pomeriggio qualche isolato focolaio temporalesco tra Ossola, Rosa e VDA orientale. (Rpi)