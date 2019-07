Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa all'ottava edizionedella "Val Cavallina in rosa", camminata attraverso le bellezze della vallata della Bergamasca e successiva regata di Dragon Boat sulle acque del Lago di Endine.Centro sportivo comunale, via Brioli 2 Casazza/BG (ore 09.30)VARIEUltima giornata del Villaggio contadino di Coldiretti in piazza del Cannone e piazza Castello. Partecipano, tra gli altri, il deputato di Forza Italia, Maria Stella Gelmini, il ct della nazionale di calcio femminile Milena Bertolini.Parco Sempione, piazza del Cannone (ore 10.30) (Rem)