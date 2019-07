Business news: India, la crescita del settore manifatturiero rallenta a giugno

- Il settore manifatturiero indiano ha registrato un rallentamento della crescita a giugno: l’indice dei direttori d’acquisto elaborato da Ihs Markit è sceso, rispetto a maggio, da 52,7 a 52,1, pur rimanendo in zona espansione (sopra quota 50), per il 23mo mese consecutivo. Il segmento dei beni di consumo ha trainato la crescita, sia in termini di vendite che di produzione e occupazione. I beni intermedi (quelli che servono per produrre altri beni), invece, sono rimasti stabili. (Inn)