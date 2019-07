Business news: Cina, ministero Pubblica sicurezza, 340 milioni di veicoli a motore nel paese a fine giugno

- Alla fine del mese di giugno la Cina contava 340 milioni di veicoli a motore, secondo quanto riferito dal ministero della Pubblica Sicurezza (Mps). Un totale di 250 milioni di questi veicoli sono auto, tra cui 198 milioni di automobili private e 12,42 milioni immatricolate negli ultimi sei mesi, in calo di 1,39 milioni di anno su anno, secondo i dati diffusi dall'Ufficio gestione del traffico del Mps. Il numero di veicoli di nuova energia ha raggiunto 3,44 milioni di unità entro la fine di giugno, pari a circa l'1 per cento del totale. La Cina conta ora 422 milioni di conducenti di veicoli a motore, con 14,08 milioni di persone che hanno ottenuto la patente di guida nella prima metà dell'anno, secondo l'ufficio. Inoltre, sono 66 le città cinesi con oltre 1 milione di auto in circolazione, mentre 11 città tra cui Pechino e Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan, ne contavano più di 3 milioni entro la fine di giugno. (Cip)