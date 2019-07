Business news: Usa-Giappone, voto rurale dietro accelerazione Washington su prodotti agricoli

- Gli agricoltori statunitensi stanno intensificando le pressioni sull’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, affinché acceleri i negoziati per un accordo commerciale con il Giappone che liberalizzi l’ingresso dei prodotti agricoli Usa sul mercato di quel paese asiatico. Gli agricoltori Usa sono preoccupati dalla perdita di quote di mercato in Giappone, a seguito dell’entrata in vigore dell’accordo di partenariato economico tra quel paese e l’Unione europea, e delll’accordo di libero scambio multilaterale Tpp-11. Trump pare determinato a rispondere alle pressioni degli agricoltori, che costituiscono una sua importantissima base di consenso, in vista delle elezioni presidenziali del 2020. L’obiettivo di Washington è di livellare le condizioni competitive con gli esportatori Ue e quelli dei paesi che aderiscono al Tpp-11, inclusi Canada, Messico, Australia e Nuova Zelanda. Durante il loro incontro a margine del summit G20 di Osaka, lo scorso fine settimana, Trump e il premier giapponese Shinzo Abe hanno concordato di accelerare i negoziati per un accordo commerciale bilaterale. (Was)