Business news: vicepremier cinese Hu, necessari maggiori sforzi per promuovere sviluppo e reddito agricoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice premier cinese, Hu Chunhua, ha chiesto maggiori sforzi per promuovere lo sviluppo agricolo sostenibile e aumentare i redditi degli agricoltori. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che spiega che Hu ha fatto le osservazioni durante un'ispezione nella provincia di Jilin, nella Cina nord-orientale. "La riforma strutturale dal lato dell'offerta nel settore agricolo dovrebbe essere ampliata nel tentativo di fornire il sostegno a un solido sviluppo economico e alla stabilità sociale", ha affermato il vicepremier. Pur affermando che il compito principale dell'agricoltura e degli affari rurali è quello di garantire l'effettiva fornitura di importanti prodotti agricoli, in particolare i cereali, Hu ha sollecitato grandi sforzi per sviluppare il processo e la circolazione dei prodotti agricoli, migliorare i benefici della filiera del settore agricolo e ampliare i canali aumentare i redditi degli agricoltori. (Cip)