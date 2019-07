Monza: sgominato gruppo albanese dedito a spaccio e sfruttamento prostituzione, otto arresti

- La polizia di Stato, in collaborazione con l'autorità albanesi, ha eseguito lo scorso primo luglio un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone per traffico di droga e sfruttamento della prostituzione. Nell'Aprile 2017, gli investigatori, diretti da Lorenzo Bucossi, hanno intrapreso un'attività d'indagine sulla scorta di quanto emerso dagli esiti di precedenti procedimenti penali in carico alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza e di Treviso dalla quale è emersa l'esistenza di un gruppo criminale ben organizzato, dedito al traffico di sostanze stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione i cui membri, tutti cittadini albanesi, sono tra loro legati da un forte vincolo di parentela, impermeabile dall'esterno, in quanto appartenenti quasi tutti alla famiglia e originari della città di Lezhe. (segue) (Com)