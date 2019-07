Municipio Roma X: Sinistra italiana, a spiaggia Ostia Ponente incendio bagni per diversamente abili. Fatto gravissimo (2)

- "Ciò che è accaduto - prosegue - sia esso un atto vandalico o altro genere di incendio, deve farci riflettere su come le Istituzioni hanno il dovere di tornare ad occuparsi con forza delle zone della città più 'sole', più abbandonate, quelle aree divenute negli anni terra di nessuno o al massimo feudo di conquiste in termini elettorali per qualcuno o peggio feudo della criminalità locale. C'è bisogno di una grande iniezione culturale, c'è bisogno di politiche sociali e di inclusione, c'è bisogno di incontri, c'è bisogno di contaminazione sociale, l'unico antidoto a qualsiasi forma di imbarbarimento sociale. Davanti ad atti come quello accaduto la scorsa notte, ciò di cui non abbiamo certo bisogno è la semplificazione di chi 'banalizza' pur di non vedere e di chi 'strumentalizza'per far vedere ciò che in realtà non esiste. (Com)