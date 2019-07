Monza: assessore De Corato, ancora una volta famiglie albanesi si confermano più pericolose

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, commenta in una nota l'operazione della squadra mobile di Milano nei confronti di un gruppo di albanesi dedito al traffico di droga e allo sfruttamento della prostituzione nel monzese. "In primis - ha detto De Corato - rivolgo un sentito ringraziamento agli agenti della squadra mobile della Questura di Milano per l'ottimo lavoro che hanno svolto. Questi arresti confermano, una volta in più, quanto siano pericolose le famiglie Albanesi, non solo nell'ambito della prostituzione, degli assalti/furti nelle ville e negli appartamenti, ma anche per quanto concerne lo spaccio di droga, primeggiando a livello di pericolosità nell'Est Europa".(Com)