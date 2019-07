Ungheria-Ucraina: ministro Esteri Szijjarto, ci aspettiamo emendamenti a legge istruzione Kiev

- L’Ungheria non cercherà di bloccare ancora l’integrazione dell’Ucraina nella Nato, qualora Kiev provveda a votare gli emendamenti alla legge sulla lingua e l’istruzione che penalizza le minoranze. Lo ha affermato il ministro degli Esteri magiaro Peter Szijjarto, ripreso dall’agenzia di stampa ucraina “Unian”. Si tratta della legge sull’istruzione, che impedirebbe agli ungheresi che vivono in Ucraina di studiare la loro lingua nativa. Ci aspettiamo quindi almeno un emendamento che riporti indietro la situazione a come era prima a livello di diritti. La normativa sulla legge nazionale praticamente elimina qualsiasi possibilità che si usi l’idioma magiaro nell’amministrazione pubblica, nella cultura e nei media, e saremo soddisfatti solo nel caso venga emendata”, ha rilevato il ministro di Budapest. Szijjarto ha poi spiegato di guardare con speranza al nuovo presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, mentre il suo predecessore, Petro Poroshenko, “stava perseguendo una politica anti-ungherese”. (Res)